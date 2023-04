Když se zvýší DPH na vstupenky, ubyde koncertů, tvrdí Asociace hudebního průmyslu

Jana Heřmánková, členka výkonného výboru Asociace hudebního průmyslu a jednatelka společnost T-Servis, Právu řekla: „Ještě než informace o možném navýšení DPH na vstupenky vyšla na veřejnost, poslali jsme na ministerstvo kultury, ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu a předsedovi vlády dopis, v němž jsme popsali, co by se po navýšení stalo. Z ministerstva financí nám odepsali, že vláda musí přistupovat k razantním krokům, což je obecný postoj, který chápeme. Byli jsme i na jednání u ministra kultury Baxy, ale neměli jsme pocit, že bylo pochopeno, o co nám jde.“