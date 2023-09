Kdyby ostatní fotři byli takoví jako my, tak by tahle země byla v ráji, říká Vladimir 518 o kapele PSH

Scházíme se v asijsko-evropské restauraci v pražských Vršovicích, kterou vlastní právě jeden z členů kapely, DJ Mike Trafik. Sedmačtyřicetiletý Michal Opletal, neboli Orion, se věnuje své hudbě.

Vladimír Brož, alias Vladimir 518, se zase zabývá tvorbou komiksů, knih, ilustrací a grafik. Významně se zajímá také o architekturu. Mike s Vladimírem jsou navíc otcové od rodin.

I přesto se ale scházejí, kamarádí a koncertují. Za pár dnů je čeká největší koncert roku v Ledárnách v Praze-Braníku a na podzim také klubové turné. Na pódiu se prý dokážou postavit a rozjet to ještě lépe než před lety.

„My jsme vlastně furt stejní. Jsme až fascinovaní tím, že se nic nemění. Zůstává nám základní chemie i základní nastavení. Já myslím, že ta chemie kapely je od roku 2005, od doby, co se k nám přidal Trafik, úplně totožná. Proto my možná ani ten čas nevnímáme tak silně. Je to furt konstantní věc,“ uvedl povídání Vladimir 518.

„Já myslím, že ta chemie vyzrála, nebo dozrála. Teď sklízíme plody naší práce… To tedy děláme soustavně, ale teď jsou šťavnatější,“ doplnil Michal Opletal alias Orion.

Foto: kapela PSH Michal Opletal alias Orion a v pozadí Vladimir 518.

Z přibývajícího věku si pánové rozhodně nic nedělají. „Ono to prostě opravdu dozrává. Teď je to lepší, než to bylo. My jsme dřív neměli tolik sebevědomí. A teď nejde ani tak o to sebevědomí ve smyslu nafoukaní, ale ve smyslu vědění sebe sama,“ řekl Vladimir 518.

„To uvědomí sebe sama nám dává větší sebejistotu, radost i uvolněnost,“ shodli se.

Čtyřicítka na krku

„Já když jsem si představoval, že mi bude 40, tak jsem si rozhodně nepředstavoval tohle, co žiju. Cítím se vlastně furt jako malý kluk, a to v dobrým slova smyslu. Zároveň jsem přijal nějakou zodpovědnost, asi chápu, že jsou nějaké hranice. Kdyby byli takoví fotři jako my, tak tahle země je v ráji,“ řekl Vladimir 518.

Právě hudba je pro umělce jakýsi únik od reality. „My to ale od začátku děláme tak, že to je součást našeho života. Není to udělané jako showbyznys, jako že bychom někam utíkali a vymysleli jsme si nová alter ega. Samozřejmě se za to můžeš schovat, ale vlastně je to dost provázané s našimi životy,“ vysvětlil Orion.

„Jsme to my. Všechno to, co děláme do té hudby. I když se mentálně odstřiháváš, aby sis odpočinul, tak furt seš to ty se vším tím, co děláš okolo,“ dodal Mike Trafik.

My to dost řežem. A i když vidím, že přijde třeba metloš, tak řekne, že to je normálně řežba. Vladimir 518

S přibývajícím věkem se prý ani jejich vystupování nezklidnilo, spíše prý naopak. „Já mám pocit, že když se podívám na ty staré koncerty, tak období repertoáru je jasné, že to bylo hodně jemné, pak přišel rock ‚n‘ roll, který byl elektronický a tvrdší, pak přišly takové další sólové projekty. Já jsem hodně experimentoval s různými styly hudby, různě jsme se vraceli tam a zpět, ale dnes, když se podívám na ten koncert, tak on je docela přísnej,“ rozpovídal se Vladimír.

„My to dost řežem. A i když vidím, že přijde třeba metloš, tak řekne, že to je normálně řežba,“ dodal.

Foto: Petr Hloušek, Právo Koncert PSH a v popředí Vladimir 518.

Podle Vladimíra není a nikdy PSH nebyla kapela, která by byla ale jen tvrdá. Vždy prý oscilovali mezi různými polohami: „Mně se vždycky líbilo, že jsme kapela, která pracuje s emocemi. Takže to není jen tvrdé, ale je to i jemné a my jsme schopni ten koncert najednou nechat spadnout úplně na dno do nějaké emoce, kdy to je jemňoučký. Mám pocit, že tohle spektrum těch emocí je pro nás dost typické. Je to takový náš podpis.“

„A ta proměna nemusí být jen jemnost versus tvrdost, ale může to být i jednoduchost versus složitost. Jako určitá intelektuální složitost mezi přímým sdělením,“ vysvětlil Vladimir 518. „A to vše s noblesou,“ dodal s úsměvem Orion.

Bude někdy konec?

Už několikrát se o konci PSH mluvilo, konkrétně třeba v roce 2011.V loňském roce uvedli na filmovém festivalu v Karlových Varech snímek o jejich společném životě.

„Nemůžu se zlobit na filmaře, že to měli natočit jinak. To já jsem měl žít jinak. Teď už to nezměním,“ komentoval loni po zhlédnutí snímek PSH Nekonečný příběh jeden z jeho protagonistů, raper Vladimir 518.

Právě filmové zpracování jejich společné dráhy se mohlo zdát jako tečka za společnou cestou. Opak je ale pravdou. „Vždycky když jste si vy média mysleli, že teď je to konec, tak nebyl. A naopak, když se o tom nemluvilo, tak to málem konec byl,“ řekl DJ Mike Trafik.

Loni představili v Karlových Varech film o historii kapely – PSH Nekonečný příběh. Video: Bionaut

„Ty propady jsou asi normální. Nikdy to neudržíš jenom takhle nahoře. A to, že spadneš a kategoricky se ti nedaří, to je vlastně ten motor do toho, se z toho vyhrabat. Nikdy to nedošlo až tam, že bychom si mysleli, že už to nemá cenu…, že bychom vyhořeli a cítili, že je to na ho*no,“ řekl Michal Opletal.

„My máme takovou vlastní vnitřní integritu, která nás drží pohromadě,“ přidal se Mike Trafik.

„Děláme to vlastně pro sebe. Fanoušci nám pak pomáhají v tom, abychom to dělali co nejlíp. Potom jim to můžeme celý dát, aby oni z toho měli radost. Kdyby to nebylo od základu silný a pevný, tak by to takhle nemohlo fungovat,“ doplnil Opletal.

PSH: Náš dokument není návod na to, jak být slavný rapper

„Je pravda, že já jsem narazil na jednu zajímavou věc. A to je ta konečnost. My jsme si s tím nejdříve hráli jako z p*dele, pak to byly takové koncepty, které jsme tak teatrálně pouštěli mezi lidi, pak jsme skutečně uvěřili tomu, že toho musíme nechat, tak jsme si řekli, že třeba vydáme poslední desku, nebo tak.. A já jsem měl určitě několik momentů, kdy jsem si říkal, že ten život chci určitě šoupnout na jinou kolej, ale nějak toho nejsme schopní. A zároveň v tom máme tu svobodu. Tím, že si říkáš, že to může kdykoliv skončit, tě to hrozně posiluje. Ten život v konečnosti je hrozně osvobozující. Ty víš, že to můžeš udělat, nebo že to i chceš udělat, ale ta věc ti to neumožňuje. To je pro mě nejvíc autentická zpráva, že má smysl to dělat,“ popsal své pocity Vladimír.

„Teď jsme prostě ve fázi, že radši budeme držet hubu a nic nahlas neříkat,“ dodal.

Foto: Aerofilms Trailer: PSH Nekonečný příběh

Poslední desku vydali pánové v roce 2019, jmenuje se Debut a ta opravdu měla být poslední. „V tu chvíli jsme opravdu skutečně věřili, že to je poslední album, zatím to tak je,“ doplnil Vladimír.

„Do toho já jsem udělal sólo album,“ řekl Orion. „Vladimír pracuje na albu se 7krát3, Trafo pracuje na svém sólo albu. A my se vždy zveme na ty projekty a v rámci toho o sobě víme. A do toho hrajeme ty naše společný koncerty,“ dodal.

„Jestli se ptáš na album, tak to samozřejmě v budoucnu je možný, ale teď to není na pořadu dne. Děláme si svý rozjetý věci a prostě uvidíme,“ doplnil Orion.

Koncert v Ledárnách

Svůj nejbližší koncert plánuje PSH ve středu 6. září v branických Ledárnách. „Tam budeme hrát s živou kapelou a budeme tam mít hosty. Dorazí zpěvačka Katarzia, kapela 7krát3 a Zuzana Tvarůžková. Bude to necelý dvě hodiny a složený z našich nejlepších věcí. Těšíme se na to, je to náš největší koncert a ještě v našem domácím prostředí,“ nastínil Michal Opletal.

V říjnu plánují pánové oddychovat od PSH a poslední dva měsíce v roce to zase rozjedou na svém klubovém turné.

