Július Satinský se vrátil, 20 let po smrti v reklamě

Herec, kterého čeští diváci znají především z veselohry století S tebou mě baví svět, ožil díky deepfake technologii, která umožňuje vložit někomu do úst slova, která nikdy neřekl.

Umělá inteligence se musela naučit slovenštinu a zpracovala velké množství Satinského nahrávek. „Na to, aby měl výsledek správný výraz, emoci a dynamiku, je potřebný podkladový hlas, který pak umělá inteligence zabarví. Všechny tyto ingredience dodal herec Michal Hudák,“ dodala Juríková.

Hercova dcera Lucia Molnár Satinská do poslední chvíle nevěřila, že to vyjde. „Když jsem slyšela tátův hlas, měla jsem husí kůži. Bylo to k nerozeznání od skutečných nahrávek,“ uvedla.