Jørna Liera Horsta přivedlo k psaní detektivek čtení jedné špatné

Po pražské zastávce pokračuje na Měsíc autorského čtení do Brna, kde vystoupí dnes v 19 hodin, a Ostravy, kde se představí ve čtvrtek v 19 hodin.

V Praze Horst zavzpomínal na okamžik, kdy se stal spisovatelem. „Bylo to už v době, kdy jsem měl rodinu. Ležel jsem jednou v noci v posteli a četl příšernou detektivku. V jednu chvíli jsem se rozčílil, mrsknul s ní do kouta, otočil se ke své ženě a řekl jí, že bych takovou knížku napsal také a mnohem lépe. Potom jsem se chvíli převaloval, za nějakou dobu jsem ale vstal a začal psát. Tak začala vznikat má první kniha,“ uvedl v Praze Horst.

„Jsem spisovatel na plný úvazek. U policie už nedělám, ale se svými kolegy se občas sejdu a rád s nimi zajdu na kávu. V Norsku také vystupuji v jednom televizním pořadu o zločinech. Zakládám si na tom, že píšu realistické detektivky. Jde mi o to, aby bylo jasné, že se ty zločiny mohly tak, jak jsem je popsal, stát. Mám výhodu, že z dob své práce u policie znám místa činů, hovořil jsem s vrahy i oběťmi zločinů či pozůstalými. To prostředí je mi dobře známé. Současně ale vím, že dnes lidé rádi vyhledávají věci na internetu. Proto například, když si ke zločinu ve svých knihách vyberu nějaké místo, přesvědčím se, že tam nikdo nežije. Jinak by se mohlo stát, že mu budou k místu bydliště jezdit fanoušci detektivek na výlety,“ vysvětlil Horst.