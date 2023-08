Jiří Turek: Nedokázal jsem si představit, že Letní Letná tu bude dvacet let

Bylo to trochu složitější. V době, kdy jsem byl ředitelem pražského Branického divadla, jsem navštívil francouzské město Périgueux. To, co jsem tam viděl, mě v roce 1991 inspirovalo k založení mého úplně prvního festivalu neverbálního divadla Mimos. Ten se konal v Braníku ve spolupráci právě s Périgueux, kde trvá dodnes.

Hned další rok jsem založil festival Mimoriál v Kolíně. Tehdy ještě pojem nový cirkus nikdo neznal, mluvili jsme o pohybovém a tanečním divadle, pantomimě. Ve Francii jsem poprvé poznal divadlo, které se hrálo na ulici i v kostele a svobodně existovalo vedle klasického cirkusu i pantomimy. Snažil jsem se něco z toho přivézt do Kolína, ale tam na to nebyly kapacity, čas ani peníze.

Naštěstí ano. Ale musím říct, že jsme nebyli první, kdo do Čech přivezl nový cirkus. Tím byl Ctibor Turba. Bylo to spojené s tím, že ve Francii působil jako pedagog. Ale zpět k otázce. Zájem tu byl a zaplaťpánbůh trvá dodnes.

Snažím se, aby program festivalu byl pestrý co do typu, poetiky, od čistě fyzických produkcí založených na choreografii těla až po velmi divadelní. Chápu, že každému se líbí něco jiného. A je úžasné, že dnes má Letní Letná diváky, kteří už jsou velcí znalci a kritici nového cirkusu, vybírají si produkce, které jim vyhovují, a přicházejí na ně i opakovaně.

Za dvacet let jste si s řadou souborů jistě vytvořil osobní vztahy, založené na mimořádných zážitcích. Je to tak?

Letní Letná je dnes jedna velká rodina. Trvalo by velmi dlouho, kdybych měl zmínit ty, s nimiž mě pojí osobní vztahy. Za všechny bych jmenoval Daniela Gulka, Cirque Trottola, Tatianu-Mosio Bongongu z francouzského souboru Cie Basinga, která v roce 2019 nadchla české publikum přechodem na laně přes Vltavu. Takové momenty vás utvrdí v tom, že celé to šílené úsilí, jež přípravu festivalu provází, má smysl.

Nevím, jestli by bez nás nevznikly, ale je pravda, že se během let zformovaly soubory Cirk La Putyka, Losers Cirque Company anebo Cirqueon, což je jediná škola, která se cíleně věnuje výchově dětí v různých artistických aktivitách. Snad jsme je k tomu aspoň trochu povzbudili. Dnes je tu obrovská novocirkusová základna, která se neomezuje jen na Prahu. Je třeba zmínit festivaly v Trutnově, Ostravě, v Brně-Lužánkách, Plzni či Českých Budějovicích.

Z naší strany k tomu povzbuzení patří i to, že každý rok uvádíme na Letní Letné premiéry. Letos to budou Loop Losers Cirque Company a společná produkce Elišky Brtnické s artistkami z Panamy, Finska a Japonska, přičemž každá z nich uvede i své sólové produkce.

Určitě je to naplnění. Koneckonců organizaci tak velkého festivalu nemůžete brát jen jako profesi, a už vůbec ne pro peníze. Je to prostě velká celoživotní láska. Když jsme začínali, nedokázal jsem si představit, že Letní Letná vydrží dvacet let a nabude takových rozměrů. Dnes je to sice velká starost, ale současně obrovská radost.