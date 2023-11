Igor Orozovič zpívá proti válce

„Kacimiho hru Svatá země jsme hráli v pražském Rock Café a v A Studiu Rubín od roku 2009. Drsná a zároveň poetická hra ukazovala nesmyslnost války a územních a náboženských konfliktů a vždy silně rezonovala u publika i u nás tvůrců. Nemohl jsem na ni nevzpomenout ve světle současných událostí. Píseň, kterou jsem tenkrát do inscenace složil, jsem nyní ještě dotvořil. Přišlo to nějak samo, nechtěl jsem tím nic vykřičet do světa, přiklánět se na něčí stranu a vnucovat lidem svůj názor. Je to jen takový tichý hudební povzdech, který se ztrácí v absurdní smršti raket,“ říká Orozovič.