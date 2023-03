Hudebník Phil Collins zůstává doma. Už se skoro nemůže hýbat

Na chystaném turné skupiny Mike And The Mechanics, v jejímž čele Rutherford stojí, bude bubnovat syn Phila Collinse Nic. „Phil je nejúžasnější bubeník, ale Nic je také fantastický,“ vysvětlil Rutheford. Připomněl také, že během loňského turné Genesis seděl za bicími právě Nic.

Jak v roce 2021 řekl Phil Collins, kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu nebyla jiná možnost. „Je to svým způsobem výzva, ale zároveň je to velmi frustrující, protože bych si rád zahrál se svým synem na pódiu. Paličky však téměř neudržím v ruce, takže by to pro mě byla fyzická námaha, kterou bych těžko překonal,“ vysvětlil tehdy Phil Collins.