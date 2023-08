Herečka Lucie Štěpánková: K Shakespearovi cítím velkou úctu

Určitě. Rosalinda popře převlekem svou ženskou identitu paradoxně krátce poté, co se zamiluje do Orlanda. V Ardenském lese už vystupuje jako Ganyméd a mě moc bavilo hledat momenty, kdy se chová jako muž a kdy jako žena. Ona by vlastně byla docela ráda, kdyby ji Orlando v tom mužském přestrojení odhalil a poznal v ní svou skutečnou Rosalindu.

S režisérem Jakubem Nvotou jsme na její chlapáctví nijak zvlášť netlačili, nemusí se chovat pořád jen humpolácky a mluvit mužským hlasem, to by vedlo jen k levnému komickému účinku. Hledali jsme spíš to, co je za tím převlekem, snažili jsme se budovat její mužskou identitu zevnitř. To je sice těžší, ale herecky vděčnější. A nemělo by to ztratit lehkost.