Herec Ľuboš Kostelný: Střípky z Hamleta jsou v každém z nás

Hamlet je hra s velkým H. Mnozí ji dokonce pokládají za nejlepší hru ze všech. Je to podle mě proto, že vypovídá o čemsi, co je obsažené v každém z nás. O hledání pravdy, smyslu veškerého našeho snažení, o pocitu marnosti i o nezlomnosti ducha, také o správných životních rozhodnutích.

To jsou věci, které řeším i já ve chvíli, kdy se trochu zastavím a vybočím ze své každodennosti. Střípky z Hamleta jsou v každém z nás. A když se inscenace podaří a její témata jsou čitelná, pak se každý člověk dokáže s Hamletem ztotožnit a porozumět mu.

Nedokážu říci, o čem naše inscenace vypovídá nejvíce. Podle mě je to hlavně rodinná tragédie, která se zabývá zničením všech vztahů. V tom je blízká dnešku.

Co na příběhu Hamleta nejvíc oslovuje vás?

Asi jeho síla sebezapření a umění dotáhnout věci do konce. Obdivuhodná je ale i jeho schopnost verbalizovat to, o čem uvažuje, vyjadřovat se v obrazech a duchaplných přirovnáních. Ale to už mluvím víc o Shakespearovi než o jeho hrdinovi.