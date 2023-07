Hands Dance tlumočí na Colours texty pro neslyšící

„Na Colours of Ostrava jsme počtvrté. Premiéru jsme měli v roce 2018, to jsme tlumočili jeden koncert. V následujícím roce dva, potom byl koronavirus, loni jsme tlumočili tři vystoupení a letos čtyři. Jde o koncerty Zrní, Monkey Business, Ewy Farne a Bena Cristovaa. Jako Hands Dance oslavíme příští rok deset let existence. Zaměřujeme se na umělecké tlumočení písní do znakového jazyka,“ řekla Právu Radka Kulichová poté, co první den festivalu dokončila tlumočení skladby skupiny Zrní.

Hands Dance tlumočí pouze pro české kapely. „V sobotu budeme tlumočit vystoupení skupiny Monkey Business, která zpívá anglicky. Texty přeložíme do českého znakového jazyka. V roce 2019 jsme ale překládali vystoupení Pokáče, a to bylo jiné. V repertoáru měl písničku Hrdinský čin, ve které se zpívá česky i anglicky. Co bylo česky, to jsme překládali do českého znakového jazyka, co bylo anglicky, to do mezinárodního znakového systému. Je to něco jako esperanto, používá se na mezinárodních akcích,“ dodala.