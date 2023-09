GLOSA: Pokorný pražský návrat Michala Penka. A trefa do správné doby

Přesto byl návrat Michala Penka na pražská pódia zážitkem, a to hned z několika důvodů. Podle statistik nevystoupil v hlavním městě devětadvacet let. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let stihl být prvním zpěvákem později slavné skupiny Lucie a pak i úspěšným sólistou, jehož písničky se staly symbolem českého popu té doby.

V polovině devadesátek však vstoupily do jeho života drogy a on ze scény prakticky zmizel. V roce 2013 sice nahrál album Tancuj zbožně, chystal se na pódia, ale návrat neustále odkládal. Vyšlo to teprve letos.

Jakkoli by se mohlo zdát, že to Penka může v jeho další práci trochu diskvalifikovat, opak je pravdou. Svůj návrat načasoval do doby, kdy se poprocková scéna s chutí obrací do osmdesátých let, a tak on, jenž stál dlouhá léta mimo dění, by klidně mohl být nositelem dobrých tradic.