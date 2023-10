FOTO: Ve Žlutých lázních se podruhé rozzářila obří světelná výstava

Devítimetrová replika Petřínské rozhledny, Ještěd či helikoptéra. Tyto a dalších skoro 200 světelných objektů lze od pátku obdivovat v areálu Žlutých lázní v Praze v rámci druhého ročníku výstavy Světla vyprávějí… Vánoční atmosféru si návštěvníci mohou dopřávat až do konce ledna, každý den od 16 do 21 hodin (v říjnu od 17 do 21 hodin).

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Vánoční atmosféra pohltila celý areál.