Ztracená rodina. Jaroslav neviděl bratry půl století. Darja tátu nezná skoro třicet let

„Raději budu žít v pravdě, i když to bolí, než ve lži. V životě mi chyběl mužský element,“ říká dvaatřicetileté Darja. Do tří let měla úplnou rodinu, maminku, tatínka a dva starší nevlastní sourozence. Jenže pak se vztah rozpadl a ona tátu ztratila.

V dospívání dokonce stála před jeho domem, jehož adresu znala díky tomu, že platil alimenty, ale zazvonit nedokázala. Asi před rokem se rozhodla, že ho vyhledá a svěřila se s tím matce. Ta jí to ale nedoporučila. Darja ho přesto chce poznat, jenže on již nebydlí tam, kde kdysi nezazvonila…

Druhý příběh divákům představí Jaroslava. Když mu byli tři roky, byl umístěn do péče prarodičů. Jeho bratři skončili v kojeneckém ústavu. Jediné, co mu po nich zbylo, jsou dvě fotografie. „Své bratry jsem neviděl přes padesát let a chtěl bych je najít, abychom byli opět spolu jako rodina. To je touha, která ve mně je,“ říká Jaroslav.