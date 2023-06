ŽEBŘÍČEK: Živly, Spider-Man a Flash. Česká kina ovládli superhrdinové

Až třetí je další novinka v kinech, Flash. Film je zatím celosvětově označován za zklamání, tedy co se týče tržeb. Uvádí to web The Variety. Snímek o superhrdinovi, jehož hraje Ezra Miller, nenaplnil očekávání, i když u recenzentů zcela nepropadl. Jen, jak se zdá, do kin nechodí ve velkém ani diváci v cizině.