ŽEBŘÍČEK: Vítězné tažení Jana Žižky

Jan Žižka vstoupil do českých kin s razancí, jaká se na vojevůdce jeho kalibru sluší. Historický film Petra Jákla vypráví o počátcích husitského žoldáka Jana Žižky, který je pověřen únosem snoubenky nejbohatšího velmože Jindřicha z Rožmberka Kateřiny, čímž se zaplétá do vysoké politiky. Začíná bojovat za spravedlnost a rovnoprávnost obyčejného lidu a z nájemného žoldnéře se stává legendární vojevůdce. Do hlavních rolí režisér obsadil zahraniční hvězdy, jako jsou Ben Foster či Michael Caine, ve snímku se ale objeví i Karel Roden či Ondřej Vetchý.