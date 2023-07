ŽEBŘÍČEK: Duo Barbie a Oppenheimer brakuje kina

Do první trojky nejžádanějších filmů v Česku se pak dostala ještě jedna tuzemská novinka, a to Dvě slova jako klíč režiséra Dana Svátka, zkoumající podoby lidskosti, duše i nás samotných. Vznikla na základě stejnojmenné knihy Josefa Formánka, odehrává se napříč kontinenty. Co se týče prodaných lístků, zůstává ale v uctivé vzdálenosti za Barbie a Oppenheimerem.

Podobný scénář jako v českých kinech se objevuje i v cizině. „Je to barbenheimerovský svět a my v něm prostě žijeme,“ shrnuje web Variety s odkazem na tržby obou snímků po druhém víkendu, co vstoupily do kin.