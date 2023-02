ŽEBŘÍČEK: Avatar v českých kinech dokraloval, potopil ho Ostrov

Trhák Jamese Camerona Avatar: The Way of Water jen v Česku přilákal do kin už více než 1,2 milionu diváků. V žebříčku ale po sedmi týdnech dokraloval. Z prvního místa ho uplynulý víkend sesadil český počin Ostrov, kde v rolích rozhádaných manželů září Jiří Langmajer a Jana Plodková.

Trailer k filmu OstrovVideo: CinemArt