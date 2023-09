Režisérka a scenáristka Zora Cejnková: Dějiny hlouposti odfiltrují

Objekt znám dlouhé roky, hlavně díky karlovarskému filmovému festivalu. Probíhaly v něm projekce a festivalové akce. Je to nesmírně technicky a umělecky cenná budova. Téměř 30 let trvalo, než se našly peníze na její rekonstrukci, tak aby ji mohli nejen opravit, ale řekněme povznést k tomu, aby měla nějaký smysl i v 21. století. Ta budova procházela skutečnou metamorfózou, proměnou, a tu jsem si nemohla nechat ujít.

Ano, ale to vůbec nevadí. Ty podstatné situace jsme se štábem během dvouletého natáčení zachytili. Tím myslím třeba velmi technicky náročnou vestavbu koncertního sálu do původně prázdného atria lázní, stejně jako nesmírně fascinující práci stavařů a restaurátorů, kteří té budově znovu vdechli ducha. S natočeným materiálem nyní pracujeme a budeme ještě pracovat ve střižně.

Právě že ne. Nejdříve jsem chtěla postupovat oficiální cestou, jenže krátce před odletem nás označili Kubánci za nepřátele kubánského lidu a točit nám zakázali. A my na Kubu přesto odletěli. Pracovní program nám zrušili, tak jsme se půjčili auto jako turisti. Točili jsme pak inkognito v totalitní zemi, prošpikované špicly. Dokonce jsme byli na de facto na posledním 1. máji, kde řečnil Fidel Castro. My a dva miliony Kubánců.

Tohle bez nadsázky „mega“ téma bylo až dosud opomíjené. Souvisí to určitě s tím, že archívy gestapa byly dlouhá léta utajené, ačkoliv je československé úřady měly k dispozici od 50. let… Jak víme, za socialismu se zdůrazňoval jedině komunistický odboj, ten nekomunistický jako by nebyl. Takže teprve v posledních letech historikové, a díky nim i já, studují osudy nesmírně statečných lidí, kteří měli tu odvahu se postavit nacismu.

Ano. Někde si dokonce pamatují na to, jak strýčka nebo tatínka gestapo zatklo a odvedlo, jinde už čerpají jen z dopisů a dalších osobních památek. Co je však těm rodinám společné, že mimo domov o těchto událostech nemluvili. Nechtěli čelit komunistické perzekuci. V některých rodinách to tajili dokonce i před dalšími členy rodiny. Jedna dáma se dozvěděla o osudu svého dědečka až po roce 1989, kdy její máma přišla s myšlenkou, že Václav Havel by dědovi měl dát Řád bílého lva.