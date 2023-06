REPORTÁŽ: Zápisník alkoholičky. V hlavní roli Tereza Ramba

Vycházela v ní ze své závislosti na alkoholu, do níž spadla během rodičovské dovolené. Alkohol jí pomáhal vypořádat se s osaměním. S problémy se následně svěřila čtenářům na blogu pojmenovaném Zápisník alkoholičky. Získala za něj cenu Magnesia Litera, vydala jej knižně a se závislostí zdárně roky bojuje. V rámci pomoci jiným založila i Centrum Alkos .

Její Zápisník alkoholičky začal před několika týdny točit režisér Dan Svátek. Do hlavní role obsadil Terezu Rambu, která nechybí ani v Dobřichovicích. Na scénu se právě připravuje v horní části vily, kde má nezbytné zázemí. Do „práce“ musí sejít. Záběr se totiž bude natáčet v prvním patře, v pokoji, kde za pár minut potká své herecké kolegy: Báru Mudrovou a Jana Plouhara.

Zatímco žena sedí v místnosti, z chodby přichází muž a po krátkém pozdravení odpovídá na otázku, co se mu stalo: „Hledal jsem ožralej klíče, tak jsem vrazil ruce hluboko do kapes, na schodech, blbej nápad.“

Pro neznalé blogu či knižní předlohy ještě prozradím, že toto je začátek jedné milostné zápletky, která se dostane i do filmu. Čímž ovšem drobet předbíhám. Filmaři se v den, kdy jsme tam byli na natáčení, dostali teprve k seznamovací fázi aktérů zainteresovaných v aférce.

A jelikož je vila sice prvorepubliková, tedy co se týče bydlení prostorově velkorysejší, ohromnou halu nenabízí, čekám u schodů a dění na place spíš poslouchám.

Jak záhy zjišťuji, stanoviště je to strategické, protože právě od schodů vyráží Jan Plouhar do „práce“, aby za pár vteřin vyslovil své souvětí o schodech a zlámaných rukách v pokoji, kde je štáb. Stejně jako já do něj nevidí.