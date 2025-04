RECENZE: Working Man se Stathamem působí jako rutinní variace na akčňáky z osmdesátých let Marek Čech 5:35 5:35 Poslechněte si tento článek

Britský herec Jason Statham, kterého před sedmadvaceti lety obsadil Guy Ritchie do svého debutu Sbal prachy a vypadni, se díky jejich spolupráci stal mezinárodní hvězdou a ztělesněním akčního hrdiny, navazujícího na své ikonické předchůdce z 80. a 90. let. To potvrdila společná práce s nimi na sérii Expendables, jejíž čtyřka se s předáním generační štafety proměnila víceméně na Stathamovu sólovku.

Trailer k filmu Working ManVideo: Vertical Entertainment

Britský herec Jason Statham, kterého před sedmadvaceti lety obsadil Guy Ritchie do svého debutu Sbal prachy a vypadni, se díky jejich spolupráci stal mezinárodní hvězdou a ztělesněním akčního hrdiny, navazujícího na své ikonické předchůdce z 80. a 90. let. To potvrdila společná práce s nimi na sérii Expendables, jejíž čtyřka se s předáním generační štafety proměnila víceméně na Stathamovu sólovku.

Článek Herec ve své filmografii pravidelně střídá větší projekty, jako bylo Rychle a zběsile, s menšími akčními béčky, která ale kvůli jeho popularitě slušně vydělávají. Příkladem může být loňský Včelař, který v kinech utržil 162 milionů dolarů (3,7 miliardy korun), tedy čtyřnásobek svého rozpočtu. Statham na něm spolupracoval s Davidem Ayerem, režisérem policejních dramat jako Drsný časy a Street Kings nebo komiksového Sebevražedného oddílu. Kdo je lepší: Schwarzenegger, nebo Stallone? Kultura Ambice přijít s novou sérií Včelař se inspiroval Johnem Wickem v budování mytologie kolem tajné organizace včelařů zabijáků a už se chystá jeho druhý díl. Ambici pro další pokračování má i film Working Man, což je dané i tím, že vychází z knižní série spisovatele Chucka Dixona s ústřední postavou Levona Cadea. Konkrétně jejího prvního dílu z roku 2014 s názvem Levonův odchod. Foto: Vertical Entertainment Levonův někdejší kolega a zbraňový someliér Gunny (David Harbour) Tato série čítá více než deset svazků, což stálo i za rozhodnutím změnit původní ideu seriálu s touto postavou na řadu filmů s ní a tím potenciální další akční franšízu. Jako scenárista je pod snímkem podepsaný Sylvester Stallone, spolu s režisérem Ayerem. A otisk akčního veterána je tu natolik výrazný, že film působí jako taková stalloneovka z osmdesátých let, jejíž scénář ležel léta v šuplíku a teď ho jen oprášili s vědomím filmů a seriálů s hrdiny, jako je vysloužilý vojenský policista Jack Reacher, Robert McCall z Equalizera nebo Bryan Mills z 96 hodin. Na vlastní pěst Hlavní roli neztvárňuje Stallone, ale sedmapadesátiletý Statham, který se coby bývalý příslušník královské námořní pěchoty vydává zachránit půvabnou dívku ze spárů obchodníků s bílým masem. Ano, základní premisa je přesně tak klišovitá a šablonovitá, jak to zní z tohoto krátkého dějového nástřelu. Její rozvedení rovněž není nijak komplikované. Levon Cade je požádán otcem (Michael Peña) dívky, zda by ji nepomohl najít poté, co se nevrátila z oslavy. Levon je u jejího otce zaměstnán ve firmě jako stavební mistr a k rodině Garcových, která mu dala druhou šanci, velmi přilnul. Sám přitom řeší opatrovnictví své malé dcery, která žije s vůči němu přezíravým otcem jeho zesnulé ženy. Foto: Vertical Entertainment Rodina Garcových dala Levonovi druhou šanci. Policie se k případu zmizelé Jenny (Arianna Rivasová) staví poměrně pasivně, a tak se pouští do pátrání na vlastní pěst. Do chicagského zločineckého prostředí, jak se ukáže napojeného na ruskou mafii, se infiltruje jako dealer drog a při střetu s ním oprašuje svůj špičkový armádní výcvik. Že nejde o obyčejného dělníka, si v úvodu všimne i Jenny (Arianna Rivasová), když přijde na stavbu vyhrožovat jednomu z jeho mužů parta drsňáků, které Levon srovná. Podobně si poradí i s jejich mnohem nebezpečnějšími kolegy, na něž během pátrání po ní uplatňuje různé metody zpacifikování nebo likvidace, od pěstních soubojů přes waterboarding až po zapojení palice nebo krumpáče. Generická záležitost Levon by na svou minulost rád zapomněl a věnoval se dceři, ale smysl pro spravedlnost mu nedá než se vrátit zpět do akce. Tvůrci se snaží jeho figuře dát komplexnější charakter naznačením posttraumatické stresové poruchy, ale tím hlavním je její akční potenciál. Statham už se možná nepohybuje s takovou mrštností jako dřív, ale jeho metodické likvidování protivníků, kteří zaujmou bizarními účesy, oblečením nebo rekvizitami, má místy zábavný ráz. Akčních scén není mnoho a ty představené doplácejí na ne moc zručný střih a absenci výraznější choreografie. Foto: Vertical Entertainment Levon Cade (Jason Statham) se dostává na stopu obchodu s bílým masem. Dvouhodinová délka se jeví jako nadbytečná, už proto, že se režisérovi a spoluscenáristovi v jedné osobě nedaří přijít s nějakým žánrovým oživením. Záporáci z řad ruské mafie jsou vyvedeni na hranici karikatury, z vedlejších postav zaujme především Cadeův někdejší vojenský kolega (David Harbour), který ač slepý, zručně střílí šípy a ve zbraních se vyzná tak, že se označuje za zbraňového someliéra. Nadhled, s nímž je pojata jeho postava, by slušel celému filmu, který bohužel není ani brakově zábavný, ani realisticky propracovaný. Jde o generickou záležitost s předvídatelným dějem a rutinním uchopením akčních scén. Jeho jedinou předností tak zůstává sázka na představitele hlavní role Jasona Stathama, který se ale v rolích podobného typu opakuje. Jestli to bude stačit na rozjezd série s ním, si nejsem jistý. Working Man USA, 2025, 116 min. Režie: David Ayer. Hrají: Jason Statham, David Harbour, Michael Peña, Jason Flemyng, Arianna Rivasová, Eve Maurová Hodnocení: 45 %