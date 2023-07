RECENZE: Už první část Mission: Impossible Odplaty je moc dlouhá

Mission: Impossible Odplata - První část má velmi moderní zápletku. Svět ohrožuje zlá umělá inteligence Entita, která dokáže předvídat každý protivníkův krok a mohla by zničit celé lidstvo. Ethan s týmem Impossible Mission Force k ní tedy musí najít klíč, přesněji řečeno jeho dvě části, spojit je a svět zachránit.

Není pochyb o tom, že zápletka každé Mission: Impossible je jen prostředkem nebo dokonce záminkou k tomu, aby diváci užili dostatek akčních scén a kaskadérských kousků, do kterých se Tom Cruise pořád ještě pouští sám. Není tomu jinak ani tentokrát.

Úvod, který zápletku představí, je nicméně příliš rozvleklý, upovídaný, a kdyby v něm chtěl člověk hledat logiku, asi by se se zlou potázal. Není příliš jasné ani to, proč Entita nekoná, proč potřebuje ku pomoci lidské padouchy (ano, aby měl Hunt protivníky) ani jaká je jejich motivace jí pomáhat. Navíc to dost vypadá, že se nejnovější díl série bere až příliš vážně.