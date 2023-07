RECENZE: Melancholický mladík s miminem zápasí se životem

Vždy se musí vrátit do reality, která vypadá bezútěšně, chvilkami ale autoři scénáře nechají probleskovat i naději a zvláštní černočerný humor. Metin se snaží dělat mámu i tátu a je z toho naprosto vyčerpaný. Když mu přijdou kamarádi a příbuzní nabídnout, aby šel s nimi do baru a odreagoval se, je spíše zoufalý. Nemá sílu se odvázat, je schopen pouze péče o holčičku a jednoduchého přežívání v bytě.

Kapitolou sama pro sebe je postava Metinovy matky (Lina Wendel), ženy velmi podnikavé, pracovité a obětavé, která ale dokáže mladého „mámotátu“ vytočit. Vždy to myslí dobře, nebere ovšem ohledy na přání a soukromí ostatních, protože jako matka ví všechno nejlépe. Chodí tajně do synova bytu, kdy se jí zachce, vaří indická jídla, které dítě nechce, vyhazuje kusy vybavení, které se jí nelíbí, aniž by se zeptala. Převrací popelnice. Nevyhnutelný konflikt s mladým otcem se brzy dostaví.