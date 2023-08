RECENZE: Equalizer 3: Poslední kapitola. Dnes už stačí jen jeden statečný

Dlouho pak o tom přemýšlí, protože on i divák zejména předchozích filmů dobře ví, že těch mrtvol, které má na kontě, je rozhodně větší než malé množství. A tak posedává v kavárně, rozmlouvá s lidmi, pozoruje, pátrá, a teprve když zjistí, že on jediný může proti skutečným padouchům zasáhnout, učiní tak ve jménu dobra ještě naposledy, ať to stojí, co to stojí.