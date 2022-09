RECENZE: Buko: Terapie humorem zahánějícím strach

Od autorského debutu scenáristky a režisérky Alice Nellis Ene Bene uplynulo třiadvacet let. Její novinka Buko, která po premiéře na festivalu Finále Plzeň dnes vstupuje do kin, má pořadové číslo devět. Nellis netočí jeden film za druhým, od Sedmera krkavců si dala sedm let pauzu, natočila seriál Pustina a věnovala se divadlu.

Trailer filmu BukoVideo: CinemArt