RECENZE: Aftersun hýčká nemocnou mysl tureckou oázou a režijním debutem desetiletí

Produkční studio A24 znovu zabodovalo s nenápadným, ale o to zásadnějším filmem. Snad i shodou náhod si Aftersun odbývá svou českou premiéru v měsíci, který je věnovaný duševnímu zdraví. Svůj pravý záměr však umně skrývá celých 96 minut v jemných gestech, hudbě a scénických pauzách až do úplného konce.

Nejen objektivem staré kamery sledujeme jedenáctiletou dívku s velmi mladým otcem, kteří se odtrženi od všední reality oddávají dovolenkovým radovánkám v tureckém resortu. Co se ze začátku jeví jako komorní vztahové drama, pozvolna roste do melancholického opusu magnum, avšak s přivřenými dveřmi do duše hlavní postavy.