Oppenheimer: O muži, co riskuje zničení světa proto, aby ho zachránil

Hvězdně obsazený snímek z 2. světové války zavede diváky do doby, kdy se bojuje o čas. Spojenci vědí, že nacisti vyvíjí ničivou zbraň, která může ničivý konflikt rozhodnout. Jenže oni se snaží v laboratoři v Los Alamos v rámci projektu Manhattan o totéž…

Film byl natočen podle knihy American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (Americký Prometheus: Triumf a tragédie J. Roberta Oppenheimera – pozn. red.). Napsali ji Kai Bird, Martin J. Sherwin a Jeff Cummings. Získali za ni Pulitzerovu cenu.