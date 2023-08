Oktopus. Česká televize pustí svou první podzimním novinku ještě o prázdninách

V hlavních rolích nového seriálu ČT se představí Miroslav Krobot a Marika Šoposká. „Ta role (nepřístupná vyšetřovatelka kapitánka Fáberová - pozn. red.) byla tak jiná, že jsem si ji chtěla zahrát. Byla jsem ráda, že mi to Honza umožnil… Nikdy jsem nehrála v detektivce, takže mě to i lákalo,“ uvedla na čtvrtečním představení projektu sama herečka.

Miroslav Krobot pak doplnil, že si při natáčení rozuměli a uměli spolu i „krásně mlčet“. Ke své postavě – hraje kapitána Dítěte – prozradil, že podobně jako on rád jezdí vlakem - a na rozdíl od něj „má závislost na hrách všeho druhu, což způsobuje i manželskou krizi“.

„Jakým způsobem funguje toto konkrétní oddělení, nevíme. Tvoříme s Josefem (s producentem J. Vieweghem - pozn. red.) autorské duo, máme určitou dávku licence… Vycházeli jsme proto z určitých článků, případů, které jsme si přečetli… Neděláme ale jejich rekonstrukce. Nejsme Případy 1.oddělení. Maximálně se v realitě inspirujeme. Snažíme se hledat chytré zločince, aby byli konkurencí našich chytrých detektivů, aby to byla taková seriálová hra na kočku a na myš,“ uvedl režisér Jan Pachl.

Dlouhé natáčení bylo náročné také pro herce, jak přiznali, ovšem hlavně časově. „Snažil jsem se vydržet, neztratit kontinuitu, při natáčení se zorientovat. Byla to ale jinak moje první podobná zkušenost… Byl jsem až překvapený, že jsem byl docela čerstvý,“ řekl ke všemu Krobot. A Marika Šoposká ho doplnila: „Netočila jsem nic jiného, ono by to ani nešlo.“