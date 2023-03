Lovu zdar! Komediální seriál o myslivcích míří za diváky

Všichni se shodli, že natáčení probíhající loni v létě stálo za to. Probíhalo na zámku, kde se i bydlelo, v jedné vesnici, která nabídla všechny potřebné lokace. Atmosféru shrnuli: „byl to skvělý letní tábor“, na němž se skvěle (spolu)pracovalo.

„Nořili jsme se do rybníka, běhali jsme v plné výzbroji, natáčeli jsme společně s myslivci a jejich psy. No a závěrem mě taky „mučili“. Celé natáčení bylo v exteriéru, nic jsme netočili v ateliérech, to je také výjimečné,“ přiblížil atmosféru David Prachař.