Legendární Electra se znovu proletí nad Prahou. Kvůli filmové premiéře

Novinky se za letadlem vyrazily podívat přímo do Točné, kde si o jeho provozu popovídaly s jedním z pilotů, Michalem Masařem. Obvykle je na palubě jedním ze dvou mužů, který jej řídí.

Jak dlouho trvá, než stroj starý 85 let vůbec vzlétne?

Hodiny, jak to u podobných typů starších letadel bývá. Dá se říci, že na jednu hodinu letu se počítá až několik hodin příprav. Vše se musí pečlivě zkontrolovat, od pohonných hmot, až po brzdy…, aby let proběhl v pořádku.

A je pro pilota, cestující rizikovější sednout do podobného „veteránu“ než do nového modelu?

Zaměříme-li se přímo na Electru, velký bezpečnostní rozdíl v tom nevidím. Prošla kompletní rekonstrukcí, která byla ukončena v roce 2015. Musíte mít ale určité zkušenosti s pilotováním podobných modelů. Musíte vědět, na co si (ne)dávat pozor, aby vás nic „nepřekvapilo“.

Ovšem už samotný start Electry je zážitek. Ač pilotuji mnoho let, odmala se v tomhle světě pohybuji, při téhle speciální příležitosti mám pokaždé husí kůži. Když jsem do ní sedl poprvé, skutečně jsme vzlétli, přistihl jsem se dokonce, že se mi po tvářích koulejí slzy.

Foto: Státní okresní archiv Zlín +26

Co tedy zbylo z původního stroje, které si koupil v roce 1937 ve Spojených státech Jan Antonín Baťa?

Jde o kompletní kostru letadla a dalších komponentů, některých přístrojů, které byste našla především uvnitř letadla. Naopak vnější povrch, včetně plátování, je kompletně nový. Bylo myšleno předem na to, aby po opravách stroj létal co nejdéle… A původní je naopak konstrukce, nosníky…, tohle vše zažilo ještě Jana Antonína Baťu, který sice začal svou cestu kolem světa v jiném stroji stejné značky, ovšem po nehodě v Chicagu odlétal z New Yorku už s „naším“ letadlem.

Stalo se tehdy někomu něco vážného?

Naštěstí ne. Baťa pak mezi oběma městy přejel vlakem, záhy po nehodě koupil nový stroj, aby mohl pokračovat v cestě. Patřil k lidem, který si své plány plnil. Chtěl přistát v Otrokovicích v určitý den a dělal pro to vše. OK-CTA tak hladce nahradilo OK-CTB.

Pilotoval někdy?

Ne, tohle, co víme, nechával jiným, povolanějším. Létal pouze jako cestující. Na palubě často pracoval. Na úrovni křídel uvnitř kabiny je nosník křídla a tam míval položený psací stroj, na němž vyřizoval to, co bylo nutné… Ale jestli si někdy sedl do kabiny pilotů a zkusil letadlo pilotovat? To samozřejmě vyloučit nemůžeme. Jen o všem neexistují žádné záznamy, svědectví.

Mluvíme-li o jeho cestě kolem světa, přelétával i oceán, oceány?

To ne, létalo se „pouze“ nad pevninou, pevninami. Přes oceán se letadlo rozebíralo a převáželo do další destinace na lodích.

Úsvit. 3. říjen 2023 a Electra v jedné z hlavních rolí „Originální letadlo Electra odstartuje v 16.00 z letiště Točná. Přes Modřany, Podolí, Karlovo náměstí proletí nad centrem Prahy, včetně Václavského náměstí, a potom nad Vltavou zpět. Slavnostní premiéru filmu podpoří nadšenci a sběratelé odpolední jízdou automobilových veteránů ze 30. let Prahou. Myslím, že to bude krásný zážitek,“ říká režisér a producent filmu Úsvit Matěj Chlupáček.

Vaše Lockheed L-10A Electra je spojeno ještě s jednou slavnou osobností. Je pravda, že o stroj měla před Baťou zájem také slavná pilotka Amelia Mary Earhartová (1897-1937)?

Původně jej chtěla dokonce koupit, protože se jí rozbil ten, s nímž letěla kolem světa. Jenže, pravděpodobně, zjistila, že na podobnou investici nemá peníze, objednávku zrušila. Tato informace není ale podložená a můžeme ji brát spíše jako pohádku…

Stroj pak koupil Baťa, jemuž obchod zařídil Rudolf Jelínek (slavný výrobce destilátů - pozn. red.), který v New Yorku dlouhodobě žil. Je také zajímavé, že náš stroj následně sehrál důležitou roli při identifikaci ostatků Earhartové. Spíše tedy zbytků jejího letadla, s nímž po opravách letěla, snažila se překonat Tichý oceán.

Záhada zmizelé pilotky Amelie Earhartové je zřejmě po 80 letech vyřešena

Úředně byla prohlášena za mrtvou 5. ledna 1939, čemuž předcházelo dlouhé pátrání, do kterého se zapojil tehdy každý, kdo mohl… A právě Baťova Electra vyjasnění záhady napomohla, pravda, o desetiletí později. Pátrači totiž srovnávali plech, který našli na jednom ostrově (na atolu Nikumaroro - pozn. red.), kde havarovala, s těmi z OK-CTB. Shoda byla stoprocentní.

Pojďme ještě k Baťovi. Co se vůbec stalo s letadlem OK-CTA, které havarovalo v Chicagu?

Opravilo se a následně se vrátilo do Československa. Baťa poté měl v jeden čas dvě stejná letadla. Když přišla německá okupace, jedno – právě to „naše“ - bylo šťastně v Polsku, podařilo se ho zachránit. Přeletělo do Kanady, kde sloužilo tamnímu letectvu. Druhé bylo doma, v Československu. Němci ho zabavili, a co se ví jako poslední informace, o pár let později rozřezali kdesi u Berlína na náhradní díly.

Foto: Mapy.cz Z Lae měla Amelia Earhartová doletět na Howlandův ostrov a pak dále do Honolulu.

Prozradíte mi ještě, kolik tehdy podobné letadlo stálo?

Tohle vám přesně neřeknu, odhadl bych to tak asi na půl miliónu tehdejších československých korun. Jisté také je, že to pro Baťu nebyl zas takový výdaj, když měl nakonec dvě. Navíc si k tomu přidejte, že československá koruna patřila k nejsilnějším měnám na světě. Směle konkurovala dolaru… A nynější cena Electry? Ta je nevyčíslitelná, zejména kvůli historickým souvislostem.

Jsme u peněz. Je mi jasné, že částka, za niž se stroj kupoval, opravil, není úplně veřejná. Jak často jej půjčujete „dál“, třeba jako v případě natáčení snímku Úsvit?

Prakticky to neděláme. Nechceme, aby letadlo ztratilo svůj kredit, aby se „okoukalo“. Nejde o pouťovou atrakci, je poslední svého druhu na světě. Filmařům jsme ho tak zatím půjčili párkrát a to vždy, když nám to dávalo smysl. Šlo o projekty spojené s Janem Antonínem Baťou. Jeden byl například dokument o Baťovi, poslední právě Úsvit.

Letěla Electra na Slovensko, kde se také natáčelo?

Ano, zamířili jsme z Točné do Popradu. Přelet trval něco málo přes dvě hodiny. Spojili jsme to navíc s účastí na tamním leteckém dni. Na Slovensku jsme tedy strávili čtyři dny, z čehož se natáčelo den, ale velmi intenzivně.

Filmařům jsme také přímo na místě některé drobnosti týkající se Electry ve scénáři „upravili“, aby vše odpovídalo realitě.

Legendární letouny po 83 letech opět spolu

Mimo jiné šlo o uniformu pilotů, kteří pro Jana Antonína Baťu létali. Nebo způsob, jakým vystupoval z letadla. Jen pro zajímavost. Pilot stál v tu dobu již venku, zdravil ho. J. A. Baťu si jinak zahrál Ladislav Hampl a uvidíte ho právě na schůdkách, jak opouští letadlo a pilot mu salutuje… Natáčelo se rovněž v kabině či jak letadlo letí…

Nebáli jste se, že vám filmaři cosi zničí?

Báli, ale režisér Matěj Chlupáček, nejen on, se ukázal jako velký profesionál. Natáčení proběhlo hladce a myslím si, že jsme si z něj všichni odnesli krásné zážitky.

Kolik se do letadla vejde vůbec osob?

Nyní osm a kabina je určena pro dva piloty. Když s Electrou létal Baťa, byla kapacita jiná. Vešlo se do něj deset lidí a dva piloti, ale ani tehdy se s využitím celé kapacity příliš nepočítalo.

Jaké měli pohodlí. Je tam třeba toaleta?

Bývala, dnes už není. A když mluvíte o pohodlí, nepředstavujte si standardní linku, na níž se podává občerstvení. Pro velký pohyb na palubě není místo. Předpokládám tak, že si cestující vezli s sebou vlastní svačiny.

Kdybych chtěla Electru vidět na vlastní oči, mám šanci?

Ta první bude v úterý 3. října, kdy u příležitosti slavnostní premiéry přelétne nad Prahou. No a každou druhou sobotu v měsíci (nejbližší termín bude 14. října 2023 od 13:00 do 18:00, pozn. red.) mohou zájemci dorazit sem k nám, na Točnou, na den otevřených dveří našeho hangáru.

Proměna Ladislava Hampla v Jana Antonína Baťu ve filmu Úsvit