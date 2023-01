Kriminálka Anděl se vrací. Točí se pátá řada

„Návrat na place Kriminálky Anděl byl sladký a nádherný. Dlouho jsme se neviděli a o to víc, jsme se na sebe těšili,“ říká k návratu legendárního vyšetřovacího týmu David Švehlík a Marek Taclík jej doplňuje: „Ta chemie mezi námi jako Oliverem a Tomášem byla opravdu kvalitní, opravdu téměř trvalá.“

V rámci vyšetřování prvního případu nové série je na místo činu doprovodila i Helena Dvořáková alias psycholožka Jana Chládková: „Během těch devíti let pauzy jsem se spíše věnovala divadlu, i když s pár kolegy ze seriálu jsem se potkala. Ale i proto je pro mě pátá řada takovým návratem před kameru. V páté řadě se má postava Jany dostává víc do terénu, z pozice psycholožky se z ní stává vyšetřovatelka. Teď když jsem na place, tak se rozpomínám na ty vtípky, které mezi námi byly. A pomaličku se do toho opět dostáváme.“