Gump opět rozštěká kina. V pokračování hitu si spolu poprvé zahrají Richard Krajčo a Štěpán Kozub

Příprava snímku se již rozběhla, jak nasvědčuje video z kostýmních zkoušek. Nechyběl na nich ani Štěpán Kozub, jenž ztvární záporáka, i když poměrně komického. Právě on bude páníčkem Gumpovy sestry Jenny, která se jako štěně v prvním díle prodala.

„Je to vlastně poprvé, co hraju ve filmu o zvířatech a se zvířaty, a nikdy jsem netočil ani rodinnou komedii, takže jsem rád, že si to můžu vyzkoušet,“ uvedl Kozub a pokračoval: „Můj vztah ke zvířátkům je veskrze pozitivní. Doma mám dokonce labradorku z útulku, kterou jsem si nadělil ke dvacátým narozeninám.“