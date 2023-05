Film zobrazuje dramatické události kolem 21. srpna 1968, kdy byl František Kriegel společně s čelními představiteli země a KSČ zatčen a unesen do Moskvy. Tam byl jediným československým politikem, který se v zajetí i pod hrozbou likvidace postavil Leonidu Brežněvovi a nepodepsal Moskevský protokol, jenž znamenal souhlas s okupací.

Klavíristka Anet, atletka Marta a tanečnice Tina stojí na startovní čáře dospělých životů. Mají své touhy a naděje, ale do jejich příběhů se také promítají rodinné problémy či milostné trable. Všechny tři se přihlásí do soutěže Cool Girl s nadějí, že vítězství by mohlo pomoci nasměrovat jejich život správným směrem.