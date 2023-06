Filmové premiéry: Indiana Jones a nástroj osudu, Krakenteena Ruby a UFO Švédsko

Ruby Gillmanová žije v poklidném přímořském městečku a stejně jako jiní teenageři má pocit, že nikam nezapadá. Do jisté míry za to může modrá barva její pleti, což rodiče chabě obhajují tím, že jejich rodina pochází z Kanady. Ale ve chvíli, kdy Ruby spadne do mořské vody, začíná se měnit a čím dál víc podobat mořské obludě. Záhy se dozví, že patří do starobylé generace krakenů, ochránců moří a oceánů. A aby vše dobře dopadlo, musí se dívka přestat se stydět za to, kým doopravdy je.