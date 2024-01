Drogy. Prostituce. Gang jako rodina. Do kin vjedou Motorkáři

Jejich životem jsou ulice, zločin a násilí. Vedle toho je spojuje ještě jedna, a to nejdůležitější láska: motorky. Tyto motivy spojil americký režisér Jeff Nichols ve svém novém filmu Motorkáři. Obsadil do něj herecké hvězdy: Austina Butlera, Jodie Comerovou, Toma Hardyho a Normana Reeduse. Společně vyprávějí příběh původních outsiderů, kteří se během let mění v mocný gang.

Trailer MotorkářiVideo: CinemArt

Článek Snímek zachycuje fiktivní klub Vandalů, typické uskupení svého druhu ze 60. let 20. století ze Spojených států. Vychází přitom ze stejnojmenné knižní předlohy Dannyho Lyona (1968), v níž fotograficky zachytil různé členy motorkářských gangů té doby. První záběr odhalil filmového představitele krále rokenrolu Elvise Presleyho Filmový příběh zpočátku vypráví Kathy v podání Jodie Comerové, která se k Vandalům dostane náhodou. V místním klubu, kde se měla sejít s kamarádkou, se zamiluje do mladého motorkáře Bennyho (Austin Butler). S ním do jejího života přijde svět, který se řídí vlastními pravidly, životní styl spojený s každodenním násilím, jehož brutalita nemá hranice. Snímek bude mít premiéru v českých kinech 20. června.