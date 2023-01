Diváci utratili za Avatar: The Way of Water přes dvě miliardy dolarů. Je šestým nejvýdělečnějším filmem historie. Zatím

Šest týdnů stačilo novému snímku Jamese Camerona k překonání jedné z vysněných hranic všech hollywoodských filmařů. Jeho Avatar: The Way of Water před překročil dvě miliardy dolarů (asi 44,2 mld. Kč). Tolik zaplatili diváci v kinech za to, aby jej mohli zhlédnout.

Foto: 20th Century Studios James Cameron při natáčení. Na snímku s Samem Worthingtonem, jenž hraje Sullyho.