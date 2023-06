Bartoška, Langmajer, Čermák, Sokol jako nacisti. Do kin míří válečný film Tajný zákop

Válka se chýlí ke konci. A zatímco část německých důstojníků vede boje s fanatickým přesvědčením až do úplného konce, jiná část začíná myslet na život po válce. To je stručný nástin děje nového českého válečného filmu Tajný zákop. V hlavních rolích, a to nacistických důstojníků, se představí Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Jiří Bartoška, Ondřej Sokol nebo Kryštof Hádek.

První záběry, Tajný zákopVideo: BontonfilmCZ