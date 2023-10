3Kino FilmFest 2023 přiveze do Prahy to nejlepší ze středoevropské kinematografie

„Mám radost, že se nám letos podařilo do soutěže získat žhavé novinky napříč filmovými žánry. Diváci tak budou mít jedinečnou možnost poprvé vidět nejen cenami ověnčené filmy, ale i to nejzajímavější, co se letos ve střední Evropě natočilo,“ říká organizátor 3Kino FilmFest Vavřinec Menšl.