Film Michaely Pavlátové Moje slunce Mad nominován na Césara

O zlatou sošku se bude režisérka Michaela Pavlátová ucházet na slavnostním večeru 24. února. Dalšími nominovanými filmy v této kategorii jsou Myška a medvěd na cestách a Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo.

Film Moje slunce Mad zasazený do prostředí Afghánistánu vznikal osm let. Do tuzemských kin jej uvedla 21. října 2021 společnost Aerofilms s českým dabingem. Ve světě je uváděn v mezinárodní jazykové verzi. Hlas hlavní hrdinky patří v obou verzích Zuzaně Stivínové, která zvládla roli v češtině, angličtině a jazyku darí.