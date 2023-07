New York slaví padesát let hip hopu

V roce 1973 se konal v New Yorku, konkrétně v jižním Bronxu, obyčejný letní večírek. Tedy, tak běžný vlastně nebyl. DJ Kool Herc na party 11. srpna zahrál pro svou sestru. Využil přitom to, co se jako přistěhovalec naučil ještě na domovské Jamajce. A tak se podle oficiálních informací zrodil nový hudební styl - hip hop.

New York oslavil 50 let hip hopuVideo: Reuters