Gambistka Hille Perlová: Poslouchat hudbu osvobozuje

Haneke si mě do té role přál. Kontaktoval mého agenta a poslal mi scénář. Zdálo se mi, že jsem na tu roli stará, ale on zařídil, abych přiletěla do Paříže a mohla se zúčastnit castingu. Zkusili jsme pár záběrů a on se rozhodl, že jsem ta pravá. Bylo to pro mě fascinující, hrála jsem navíc sama sebe. Byl to skvělý a jedinečný zážitek, hodně jsem si to užila.