Festival Benátská! zahájilo slovenské zpívání v dešti. Představili se Müller, Nagy, Patejdl i No Name

V chladném večeru dělali ti na pódiu vše, co bylo v jejich silách, aby zmoklému a prokřehlému publiku přinesli pár hrstí radosti. Vašo Patejdl s kapelou, Peter Nagy a formace Indigo, Richard Müller se svým doprovodným tělesem i skupina No Name sesbírali všechny své nejslavnější skladby a servírovali je pěkně pohromadě.