Eva Burešová vyrazí na koncertní turné

„Byť je do příprav zapojena spousta lidí, neznamená to, že já jen sedím doma a čekám na výsledek,“ tvrdí Burešová. „Jsem v každodenním kontaktu se všemi, od techniky po kapelu. Řešíme nové písně, design, vizáž, suvenýry. Jedeme v tom společně, aby to bylo co nejlepší.“