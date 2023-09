Dvořákova Praha: Curyšský orchestr v plném lesku

Ke Dvořákovu cellovému koncertu přistupují s respektem i zkušení hráči. Ale ať už to bylo dáno svazujícím pocitem z vystoupení v sále nesoucím Dvořákovo jméno, anebo touhou předvést publiku neotřelou interpretaci ikonické skladby, mladá cellistka příliš nepřesvědčila.

Nevýrazný tón jako by chtěla přehlušit výbušností, až zbrklostí, i v pomalé druhé větě bylo možné rozpoznat určitý neklid. I když hrála technicky výborně a do závěru vtiskla silné emoce, zatím jí chybí schopnost strhnout publikum. To se projevilo i v dialogu s vynikajícím koncertním mistrem orchestru Andreasem Jankem, který sólový part ozdobil zářivým jasem.