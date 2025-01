RECENZE: Dejvické Nitero je psychoterapie s divným koncem

Do cely vazební věznice přichází Radek Dvořák, aniž tuší, z čeho je obviněn. Už to je trochu podvod spáchaný na divácích, ale budiž. Setkává se tam s bodře akčním Darkem, který ho začne zaučovat do tamních poměrů. Záhy se z něj ale vyklube Radkovo alter ego.

Slibnou kafkovskou situaci hra opouští ve prospěch Radkova psychoterapeutického zkoumání sebe sama, a to jak skrze dialog obou já, tak i obligátních ponorů do minulosti.

Zkušené herecké osobnosti souboru slabiny textu do jisté míry zachraňují. Platí to především o charismatickém Martinu Myšičkovi v roli Radka, méně už o Pavlu Šimčíkovi v roli jeho alter ega Darka.

Nitero diváky pobaví i unaví. Pokud by se inscenace byla vešla do méně než dvou a půl hodiny, divákům, hercům i hře samé by to velmi prospělo.