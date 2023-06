Dirigent Petr Popelka: Schönberga miluju

Šťastnou shodou okolností jsem měl rozhovor s ředitelem festivalu Smetanova Litomyšl Vojtěchem Stříteským. Mluvili jsme o možnosti pozvat Norský rozhlasový orchestr (jehož byl Popelka šéfdirigentem, pozn. red.) a udělat nějaký projekt ke stému výročí Českého rozhlasu, který je partnerem festivalu. Řekl, že by to mělo být něco velkého, protože symfonický rozhlasový orchestr už jednou dělal Mahlerovu osmou.

A pak zmínil Písně z Gurre. To mi udělalo radost, protože Schönberga a tuhle část jeho tvorby miluju. Napadlo mě spojit tyto dva evropské rozhlasové orchestry, neboť by to byla krásná oslava. Jsem rád, že se toho ujala Smetanova Litomyšl a po rozhovoru s ředitelem Opery Národního divadla Perem Boyem Hansenem i Státní opera.