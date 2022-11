Debbi: Píseň V dobrým i zlým je vyznání lásky manželovi i rodičům

Chtěla jste být už jako malá zpěvačkou?

Mně se to strašně líbilo, jen jsem si myslela, že na to nebudu mít náturu, stoupnout si před lidi. Nikdy jsem nepatřila do skupinky předváděcích dětiček. Naopak jsem byla stydlivá. Rozhodnutí stát se zpěvačkou bylo na úkor toho, že jsem chtěla být veterinářkou. Dlouho jsem se rozhodovala, jestli by nešlo dělat obojí, ale to jsem zavrhla. Životní styl zpěvačky s tím nekoresponduje.

Jako dítě jste bydlela v Německu. Nechcete tam něco vydat?

Samozřejmě, ale ono to není lehké. Náš český rybníček je menší oproti tomu německému, kde je materiálu osmkrát tolik. Je složité dostat se na německý trh. Zkoušeli jsme to, ale netlačím na pilu.

Je zkrátka větší konkurence…

To víte, že je, dneska je i v Čechách složité začínat v kontextu toho, jaká je doba.

Člověk musí vydávat víc energie na propagaci než na tvorbu?

Už to ani není o tvorbě jako takové, ale o tom, jaká jste osobnost. V Německu to má rozměry, jaké si ani neumíme představit, konkurence je šílená. Jsem ráda, že jsem začala před třinácti lety, i když to možná bylo komplikovanější v tom, že to nešlo, aniž by se člověk dostal k lidem, kteří mu pomohli kariéru vystavět. To dneska jde.

V dnešním prostředí už bych byla příliš obyčejná. Dnes platí, že čím je kdo šílenější, tím je vlastně lepší.

Děláte současný pop, ve kterém cítím prvky starého R&B i gospelu. Kdo vás nejvíc ovlivnil?

Složitá otázka, protože jsem byla fanoušek veškeré hudby. Mám ráda R&B, na začátku třeba Destiny’s Child, potom Rihannu, taky Beyoncé jsem měla extrémně ráda. Paradoxně jsem nejradši poslouchala Beatles. Nebo Queen si moc ráda poslechnu. Nemám to nastavené tak, že bych měla svého idola, něco, podle čeho bych se formátovala do role.

Miluju třeba Adele, ale i Pink, což jsou diametrálně odlišné zpěvačky, co se týče výrazu, ale obě jsou geniální. Těžko říct, co mě ovlivnilo, člověku písničky musí vonět. Musí cítit, že to má hloubku a že ho to vroucně baví. Nahrávat i poslouchat.

Foto: Jan Handrejch, Právo Jsem fanoušek veškeré hudby, mám ráda Beyoncé i Beatles, říká o sobě.

Chápu dobře, že nová písnička V dobrým i zlým je o tom, že jste se letos vdala?

Každý to tak vnímá, že je svatební, ale nebylo to úplně k té příležitosti. Mělo to být obecně vyznání lásky – i manželovi, ale nejen jemu. Natočili jsme klip, kde hraje moje sestra i moje maminka, je tam i snoubenec, dnes už manžel.

Řešili jsme, o čem by písnička měla být, což je jedna z nejtěžších věcí. Melodie se vymýšlí nádherně, ale pak přijde chvilka „o čem to bude“. O lásce se píše nejčastěji. Podob lásky je mnoho – matky k dítěti, dítěte k rodičům, sesterská láska a pak ta partnerská. Láska je něco, co každý zažil, pokud není psychopat.

Kolikrát jsme něco provedli rodičům. Já jsem byla těžký průšvihář. Rodiče odpustí dětem v podstatě všechno a spíše v tomto kontextu písnička V dobrým i zlým vznikla. Ale je i pro manžela, doufejme, že vydržíme v dobrým i zlým všechno.

Teď tedy přijde rodina?

Na rodinu nespěcháme, i když věkově by to už bylo na řadě. Manžel má z prvního manželství děti. Neláká mě do světa, kde ty děti jsou ještě malé, přivádět ještě menší. Když je máme na víkend, jsou rozlítaní, u táty se všechno smí. Po dvou třech dnech je člověk krátce před blázincem.

Na podzim už nemáte koncerty, tak čím překvapíte příští rok?

Letos jsme hráli v létě. Bylo pro nás extrémně pozitivní překvapení, že se to rozjelo po dvou letech ničeho. Normálně býval prosinec plný vánočních koncertů, ale letos jsou všichni po pandemii opatrní. Muzikanti už se sžívají s tím, že bude pouze jedna sezona, ne zimní a letní.