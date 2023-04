Daniel Holý: Táta mi řekl, že na kytaru se dobře balí holky

My jsme o sobě dokonce psávali, že jsme nepovedené dítě Chinaski a Tomáše Kluse. Vyrostli jsme na nich. Chinaski v roce 2016 dělali soutěž o předkapelu na každé zastávce svého turné a my vyhráli v Olomouci.

Zvítězili jsme s písničkou Ztracená, kde se zpívá „z pohledu tvých modrých očí se mi blbě močí“. Moje máma mi to tehdy vyčítala, že to byla naše šance a takhle jsme ji promarnili – dali tam tak blbý text. Ale nakonec to byl důvod, proč si nás vybrali. Brzy poté jsme podepsali smlouvu s profesionálním hudebním managementem a dostalo to spád. Ukázalo se to jako dobrý krok.