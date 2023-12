ČT zaznamenala o svátcích rekordní sledovanost od začátku měření

Česká televize zaznamenala o letošních Vánocích nejvyšší sledovanost od začátku měření v roce 1997. Její program sledovalo 47,6 procenta diváků, kteří si televizi pustili. Nejúspěšnějším pořadem pak byla štědrovečerní premiéra pohádky Klíč svatého Petra, kterou vidělo více než 2,93 milionu diváků ve věku čtyři a více let. Bylo to 61 procent všech lidí u televize. Ve středu to sdělila mluvčí ČT Vendula Krejčová.

Foto: Pavla Černá, Česká televize ČT24 V nové štědrovečerní pohádce Klíč svatého Petra hrají Sára Korbelová a Petr Nárožný