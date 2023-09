Co my víme? Nové album Bratrů Ebenů

Pochvalovali si, že ohlasy z koncertů byly příznivé. „Je to veliké vyznamenání a těší nás to, protože nové album je nervním bodem v životě kapely,“ řekl Marek Eben, který na koncertech zpívá a hraje na kytaru i na klávesy. „Jedním dílem nebezpečí je už samotné nahrávání, kdy máme různé pohledy na písně i na dramaturgii. Druhou věcí může být zjištění, že na novinky není nikdo zvědavý. Je proto skvělé, když písně nasadíme a s publikem rezonují hned na první dobrou,“ vysvětlil.

Písně většinou vznikaly v covidovém období v minulých letech. Titulní píseň, podle které se album Co my víme jmenuje, se podle Marka Ebena zrodila jako typický covidový produkt. Ovšem s očekávaný přesahem do dalších let. „Píseň je univerzální, protože v životě se vždycky odehraje něco nečekaného. Jako třeba na Ukrajině,“ podotkl.