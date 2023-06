Chobotnice a trpaslíci. Symbióza sochařství a veřejného prostoru

„Náš projekt rozšiřuje kulturní potenciál dané lokality instalací soch do veřejného prostoru. Vnáší do ní emoce, dává jí novou tvář a ukazuje nové souvislosti. Základní ideou je přiblížit současné umění všem bez rozdílu a napomoci socializovat veřejný prostor,“ uvádějí pořadatelé. A dodávají, že obliba dané sochy někdy přeroste do té míry, že se stane trvalou součástí náměstí nebo parku.